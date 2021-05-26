Lübnan'da işçiler ekonomik krizi protesto etmek için grev yaptı
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Lübnan'da işçiler ekonomik krizi protesto etmek için grev yaptı

Lübnan'da işçiler ekonomik krizi protesto etmek için grev yaptı
Anadolu Ajansı / Wassim Samih Seifeddine - Haberler | Güncel

Lübnanlı işçiler, ülkedeki ekonomik sıkıntıları ve kötü yaşam koşullarını protesto etmek için iş bırakarak gösteriler düzenledi.

Lübnanlı işçiler, ülkedeki ekonomik sıkıntıları ve kötü yaşam koşullarını protesto etmek için iş bırakarak gösteriler düzenledi.

Lübnan Genel İşçi Sendikasının çağrısıyla ülkenin çeşitli kentlerinde greve katılan işçiler, ekonomik krizi ve kötüleşen yaşam koşullarını protesto etti.

Genel İşçi Sendikası Başkanı Beşşare el-Esmer, başkent Beyrut'ta sendika binası önünde düzenlenen gösteride yaptığı konuşmada, yetkililere bir an önce teknokrat hükümetini kurma çağrısında bulundu.

Hükümet kurulmadan ülkedeki krizlerin ve sorunların çözülmeyeceğini belirten Esmer, bugün yapılan eylemlerin bir tür uyarı çığlığı olduğunu söyledi.

Esmer, ülkedeki kurumları çöküşe götüren bu tablonun bir an önce tersine çevrilmesi gerektiğini ifade etti.

Uluslararası verilere göre işsizlik oranının yüzde 35'e ulaştığı Lübnan'da ekonomik krizin devam etmesi durumunda bu oranın daha da yükselmesi bekleniyor.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019'dan beri yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Wassim Samih Seifeddine

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