Lübnan'da intihar saldırıları düzenlemeyi planlayan terörist bir grubun üyeleri gözaltına alındı

Lübnan yönetimi, ülkede intihar saldırıları düzenlemek için terör hücresi oluşturma hazırlığında olan bir grubun gözaltına alındığını açıkladı.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, konuyla ilgili başkent Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi.

Mevlevi, ülkede sivillerin düzenlediği üç farklı toplantıya yönelik intihar saldırıları düzenlemek için terör hücresi oluşturma hazırlığında olan bir grubun üyelerinin gözaltına alındığını söyledi.

Mevlevi, İç Güvenlik İstihbaratına bağlı enformasyon biriminin, söz konusu grubun birçok kişinin hayatına mal olabilecek eylem planını boşa çıkardığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Sayda kentindeki Filistinli mültecilerin kaldığı Ayn Hilva Kampından başlatılan ve Saadiyat bölgesine kadar ulaşan güvenlik operasyonuna ilişkin bir görüntü yayınladı.

Lübnan'daki ekonomik krizin şiddetlenmesinin ardından, ülkeden çok sayıda gencin Irak'taki terör örgütü DAEŞ'e katılmasında dikkate değer bir yükseliş oldu.