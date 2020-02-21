Lübnan'da ilk korona virüsü vakası
Haberler » Güncel » Lübnan'da ilk korona virüsü vakası - Haber

Lübnan'da ilk korona virüsü vakası

Lübnan'da bir kadında korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu.

21.02.2020 15:59 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:59
Lübnan'da ilk korona virüsü vakası

'da bir kadında korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu.


Çin'in kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korona virüsü Lübnan'a da sıçradı. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, ülkedeki ilk korona virüsünün bir kadında tespit edildiğini duyurdu. Kadının 'ta bulunan Refik Hariri Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi. - BEYRUT

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler