Lübnan'da ilk korona virüsü vakası

21.02.2020 15:59 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:59

Lübnan'da bir kadında korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korona virüsü Lübnan'a da sıçradı. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, ülkedeki ilk korona virüsünün bir kadında tespit edildiğini duyurdu. Kadının Beyrut'ta bulunan Refik Hariri Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi. - BEYRUT

Kaynak: İHA