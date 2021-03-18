Lübnan'da ilaç krizine çare arayan eczacılar bir günlüğüne iş bıraktı

Lübnan'da yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle ilaç tedarik etmekte zorlanan eczaneler, durumu protesto etmek için kepenkleri indirdi.

Başkent Beyrut'un Furn eş-Şubbak, Eşrefiye, Bedaru, Kula ve Musitibe bölgelerindeki eczanelerin yanı sıra Baalbek kentindeki tüm eczaneler ve Sayda kentindeki eczanelerin çoğunda ülkedeki ilaç krizine tepki olarak bir gün süreyle ilaç satışı durdu.

Furn eş-Şubbak bölgesinden eczacı Tony Nahra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kazancımız hala resmi döviz kurunda, giderlerimiz ise karaborsa döviz kurunda." dedi.

İlaç temininde zorluk yaşadıklarını söyleyen Nahra, "Bazı ilaçlar eksik. Durumdan çok etkileniyoruz ve artık dayanamaz haldeyiz." diye konuştu.

Eczacılar yarın Sağlık Bakanı ile görüşecek

Eczacılar Sendikası Başkanı Gassan el-Emin ise grevin sendikanın değil eczacıların çağrısı üzerine başladığını ve haklı nedenlere dayandığını belirtti.

Emin, "Yarın Sağlık Bakanı ve ilgililerle sorunun çözümüne ilişkin bir eylem planını görüşmek üzere toplantı yapılacak." bilgisini verdi.

Önerilen çözüm planı hakkında konuşan Emin, "Üç ay önce karar verilen ilaç destek planı henüz devlet tarafından açıklanmadı. Plan uygulanırsa kriz yüzde 60 ila 70 oranında çözülecek." ifadelerini kullandı.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019'dan bu yana yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farkı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira civarında iken, karaborsada dolar bugünlerde 14 bin liranın üzerinde alıcı buluyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak