Lübnan'da ilaç krizi derinleşiyor
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Lübnan'da ilaç krizi derinleşiyor

Lübnan'da ilaç krizi derinleşiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Lübnan Merkez Bankası, ilaçlar da dahil olmak üzere bazı temel malzemelere para desteğini kesmesi ile ülkedeki ilaç ve akaryakıt krizi gittikçe derinleşiyor.

Lübnan Merkez Bankası, ilaçlar da dahil olmak üzere bazı temel malzemelere para desteğini kesmesi ile ülkedeki ilaç ve akaryakıt krizi gittikçe derinleşiyor.

Lübnan'da yaşanan güvenlik ve yolsuzluk sorunları sürerken, ekonomik kriz derinleşmeye devam ediyor. Lübnan Merkez Bankasının geçen sene ilaçlar da dahil olmak üzere bazı temel malzemelere yaptığı desteği keseceğini açıklamıştı. Lübnan Merkez Bankası, döviz rezervlerinin tükenmeye başladığı için ilaç ithalatında sıkıntı yaşanacağını ve bazı ilaçlara yapılan para desteğinin kaldırılacağını duyurdu. Desteğin kalkmasıyla ilaçlar daha yüksek fiyattan satışa verilmesi nedeniyle vatandaşlar panik yaşamaya başladı. Fiyat artışı sonucu kaçakçılık faaliyetlerinin artması nedeniyle ülkede ilaç kıtlığı meydana geldi. Ülke genelinde eczaneler ilaç tedarik etmekte zorlanıyor. Eczacı Süheyl Deryan yaptığı açıklamada, "İlaç sıkıntısı yaşıyoruz. Kronik hastaların ilaçları dahil olmak üzere ilaçların tedarikinde düşüş yaşıyor. İlaç firmaları bize az ilaç veriyor. Hala ilaç alamayan vatandaşlar var. Tedarik gelse de vatandaşlara yetmiyor" dedi.

"Ülkede bir çok ürün eriyen bir mum gibi oldu"

Yara Hüseyin ise yaptığı açıklamada, "İlaçları bulamıyoruz. Büyükannem için diyabet veya yüksek tansiyon ilaçları almaya gittiğimde ya bulamıyorum ya da sadece bir kutu ilaç veriyorlar. Gittikçe ilaçlardan sadece küçük miktarlar vermelerinden korkmaya başladık. Ülkede hiçbir şey yok. Ülkede bir çok ürün eriyen bir mum gibi oldu. Arabalara koyabileceğimiz benzini bile bulamıyoruz. İşimize nasıl gidebiliriz?" ifadelerini kullandı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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