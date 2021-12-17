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Lübnan'da iki gün önce kendisini ateşe veren kişi öldü

Lübnan'da iki gün önce kendisini ateşe veren kişi öldü
AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel

Lübnan'da iki gün önce geçim sıkıntısı nedeniyle kendisini ateşe verip ağır yaralanan emekli asker hayatını kaybetti.

Lübnan'da iki gün önce geçim sıkıntısı nedeniyle kendisini ateşe verip ağır yaralanan emekli asker hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajanı NNA'da yer alan haber de, ülkenin Baalbek vilayetinde 14 Aralık'ta kendisini ateşe veren vatandaşın durumuna değinildi.

Vilayete bağlı Bednayel köyü meydanında geçim sıkıntısı nedeniyle üzerine benzin döken vatandaşın o gün ağır yanıklarından dolayı hastaneye kaldırıldığı hatırlatıldı.

Haber de, ismi açıklanmayan Lübnanlının hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Yerel medyada daha önce çıkan haberler de yaşamını yitiren kişinin emekli bir asker olduğu belirtilmişti.

AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri

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