Lübnan'da ibadethaneler cuma namazı ile pazar ayinlerine açılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Lübnan'da ibadethaneler cuma namazı ile pazar ayinlerine açılıyor

Lübnan'da ibadethaneler cuma namazı ile pazar ayinlerine açılıyor
06.05.2020 14:02 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:02

Lübnan İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle cami ve kiliselerde ara verilen cuma namazı ile pazar ayinlerine izin verileceğini duyurdu.

Lübnan İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle cami ve kiliselerde ara verilen cuma namazı ile pazar ayinlerine izin verileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını dolayısıyla cemaatle ibadetlerin askıya alındığı cami ve kiliselerde sadece cuma namazı kılınması ile pazar ayinlerinin yapılmasına izin verileceği belirtildi.

Cami ve kiliselerdeki doluluk oranının yüzde 30'u geçmeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, ibadethanelerde ayrıca sağlık önlemlerine tamamıyla uyulması şartının gözardı edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Camilerde cuma namazı kılınacak

Lübnan'da Sünnilerin dini mercii olarak bilinen Fetva Kurulundan yapılan açıklamada, mart ayından bu yana ibadetlere kapatılan camilerde 8 Mayıs'tan itibaren cuma namazının kıldırılacağı duyuruldu.

Cuma namazı için birtakım koruyucu önlemlerin alınacağına da işaret edilen açıklamada, abdestin evde alınacağı, cami girişinde ateş ölçme uygulaması, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlar ile kadın ve çocukların girişine izin verilmemesi, tokalaşmama ve saflar arasında mesafe bırakma gibi tedbirlere uyulacağı ifade edildi.

Camilerin bu aşamada teravih ve 5 vakit namaza kapalı kalmaya devam edeceği bilgisine yer verilen açıklamada, Başmüftü Abdullatif Deryan ve bölge müftülerinin ilgili sağlık yetkilileriyle yapacakları istişareler doğrultusunda camilerin aşamalı olarak açılmaya devam edeceği kaydedildi.

Hutbelerin 10 dakikayı geçmeyecek şekilde kısa tutulması yönünde de imam hatiplere genelge gönderildi.

Fetva Kurulu, 15 Mart'ta salgına karşı camilerin, ezanların okunması için açık tutulacağı, cemaatle namaz kılmanın askıya alındığını açıklamıştı.

Lübnan hükümeti de dünkü toplantısında, Kovid-19 salgınıyla mücadele önlemleri kapsamındaki kısıtlamaları 24 Mayıs'a kadar uzatma kararı almıştı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un ülkede ilk görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana tespit edilen toplam vaka sayısının 750, yaşamını yitirenlerin sayısının ise 25'e yükseldiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü Haberler
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak Haberler
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haberler
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı
Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Fren yerine gaza basan sürücü duvara çarptı! Kaza anı kamerada
Fren yerine gaza basan sürücü duvara çarptı! Kaza anı kamerada
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
Ece Üner, YKS tarihine ilişkin yorumuyla sosyal medyada gündem oldu
Ece Üner, YKS tarihine ilişkin yorumuyla sosyal medyada gündem oldu
Büyükçekmece'de bir şoför kurallara uymayarak minibüsü yolcuyla doldurdu
Büyükçekmece'de bir şoför kurallara uymayarak minibüsü yolcuyla doldurdu
Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden olan sürücü, ehliyetine kavuşmayı bekliyor
Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden olan sürücü, ehliyetine kavuşmayı bekliyor
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
Adana'da pazarda denetim yapan memurlar darp edildi
Adana'da pazarda denetim yapan memurlar darp edildi
Ayakta duracak yer bile yok! Yolcu kısıtlamasına rağmen İETT otobüsü tıka basa doldu
Ayakta duracak yer bile yok! Yolcu kısıtlamasına rağmen İETT otobüsü tıka basa doldu
İdamları için el kaldıran Demirel, pişman olmuştu! Denizler, 48. ölüm yıl dönümünde anılıyor
İdamları için el kaldıran Demirel, pişman olmuştu! Denizler, 48. ölüm yıl dönümünde anılıyor
Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu
Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: 'İmmün plazma' hastaları çabuk iyileştiriyor
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: "İmmün plazma" hastaları çabuk iyileştiriyor
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Can Bartu Caner Erkin Nenad Bjelica Malcolm Thomas
Daha Fazla Mayıs Karar Haziran Türk Lirası
Şu an buradasınız: Lübnan'da ibadethaneler cuma namazı ile pazar ayinlerine açılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 15:42:44. #1.15#
title