Lübnan'da hükümeti kurmakla görevli Mikati, vatandaşın "bakanlık paylaşımı sözlerinden" bıktığını söyledi
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Lübnan'da hükümeti kurmakla görevli Mikati, vatandaşın "bakanlık paylaşımı sözlerinden" bıktığını söyledi

Anadolu Ajansı / Wassim Samih Seifeddine - Haberler | Güncel

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Necib Mikati, "siyasi grupların payına düşen bakanlıklardan söz etmenin vatandaşı bıktırdığını" belirtti.

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Necib Mikati, "siyasi grupların payına düşen bakanlıklardan söz etmenin vatandaşı bıktırdığını" belirtti.

Mikati, başkent Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile yeni hükümetin kurulması konusunda yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.

"Yeni hükümetin kurulması için bana tanınan sürenin önü açık değil." diyen Mikati, 5 Ağustos Perşembe günü Avn ile yeniden bir araya geleceğini söyledi.

Mikati, çalışmaların yavaş ilerlediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Beyrut Limanı patlamasının birinci yılına rastlayan 4 Ağustos'tan önce hükümetin kuruluşunu ilan etmek isterdim. Siyasi grupların payına düşen bakanlıklardan söz etmek artık vatandaşı bıktırmış durumda. Ülke kurtarılmak istiyor. Hükümeti kurma sürecinde yeni anlaşmazlıkların yolunu açmamak amacıyla daha önceki hükümetlerde olan mezhepsel dağılım ilkesi doğrultusunda çalışmalarıma başladım."

Mezhepçi bir tutumla yola çıkmadığını aktaran Mikati, "Lübnan vatandaşı artık bakanlık dağılımı veya anayasası duymak istemiyor, kendisini kalkındıracak bir hükümetin kurulmasını istiyor." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevli Mikati, vatandaşın 'bakanlık paylaşımı sözlerinden' bıktığını söyledi
Lübnan'da hükümeti kurmakla görevli Mikati, vatandaşın 'bakanlık paylaşımı sözlerinden' bıktığını söyledi
Lübnan'da hükümeti kurmakla görevli Mikati, vatandaşın 'bakanlık paylaşımı sözlerinden' bıktığını söyledi
Lübnan'da hükümeti kurmakla görevli Mikati, vatandaşın 'bakanlık paylaşımı sözlerinden' bıktığını söyledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Wassim Samih Seifeddine

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