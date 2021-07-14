Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri, 24 teknokrattan oluşan kabinesini Cumhurbaşkanı'na sundu
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Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri, 24 teknokrattan oluşan kabinesini Cumhurbaşkanı'na sundu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Lübnan'da ekim ayında hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, teknokratlardan oluşan 24 üyeli kabine listesini Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunduğunu açıkladı.

Lübnan'da ekim ayında hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, teknokratlardan oluşan 24 üyeli kabine listesini Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunduğunu açıkladı.

Hariri, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Avn ile yaptığı ikili görüşmenin ardından kısa bir basın toplantısı düzenledi.

Hem Fransa'nın geçen yıl başlattığı girişime hem de Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin girişimine bağlı olarak hükümetinde yer alacak 24 teknokrattan oluşan listeyi Avn ile paylaştığını belirten Hariri, "Bana göre bu hükümet, ülkedeki çöküşü durdurmaya kadirdir." dedi.

Hariri, Cumhurbaşkanı Avn'ın yarın kendisine yapıcı bir cevap vermesi temennisinde bulundu.

Lübnan'daki hükümet krizi ve Fransız girişimi

Lübnan hükümeti, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından tepkiler üzerine istifa etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 6 Ağustos ve 1 Eylül 2020'de Lübnan'ı ziyaret etmiş ve teknokratlardan oluşacak hükümetin kurulması için girişimde bulunmuştu.

Ancak ülkedeki mezhep eksenli siyasi güçlerin bakanlık paylaşımında yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet kurma çalışmalarında aylardır ilerleme kaydedilmezken, Fransa'nın girişiminden de bir sonuç elde edilememişti.

Hariri, Aralık 2020'de, 18 bakanlık teknokratlar listesini Cumhurbaşkanı Avn'a sunmuştu. Avn ise Hariri'nin, özellikle Hıristiyan bakanların belirlenmesinde tek başına hareket ederek, Cumhurbaşkanlığı ile anlaşmaksızın hareket etmesine itiraz etmişti.

Meclis Başkanı Berri, daha sonra teknokratlardan oluşan kabine listesinin 18'den 24'e çıkarılması için bir girişimde bulunmuştu.

Siyasi güçler ve yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri, 24 teknokrattan oluşan kabinesini Cumhurbaşkanı'na sundu
Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri, 24 teknokrattan oluşan kabinesini Cumhurbaşkanı'na sundu
Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri, 24 teknokrattan oluşan kabinesini Cumhurbaşkanı'na sundu
Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri, 24 teknokrattan oluşan kabinesini Cumhurbaşkanı'na sundu

Kaynak: Anadolu Ajansı

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri, 24 teknokrattan oluşan kabinesini Cumhurbaşkanı'na sundu
Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri, 24 teknokrattan oluşan kabinesini Cumhurbaşkanı'na sundu
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Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri, 24 teknokrattan oluşan kabinesini Cumhurbaşkanı'na sundu - Haberler
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