Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Mikati, ülkenin çöküşe gidebileceği uyarısında bulundu
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Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Mikati, ülkenin çöküşe gidebileceği uyarısında bulundu

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Mikati, ülkenin çöküşe gidebileceği uyarısında bulundu
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Necib Mikati, ülkenin "tamamen çöküşe" gidebileceğini belirtti.

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Necib Mikati, ülkenin "tamamen çöküşe" gidebileceğini belirtti.

Bloomberg haber ajansına bir değerlendirmede bulunan Mikati, ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lübnan'ın "tamamen çöküşe" gideceği uyarısında bulunan Mikati, konuya ilişkin "tüm Orta Doğu'yu sarsacak bir bomba" ifadelerini kullandı.

Mikati, ülkede yaşanan krizin çözümü konusunda Avrupa Birliği'nden gereken desteği aldığını aktararak, "ABD'nin de destek vermeye açık olacağından eminim." dedi.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti, ancak siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede yaklaşık bir yıldır yeni hükümet kurulamadı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, son olarak 26 Temmuz'da yeni hükümeti kurma görevini eski Başbakan Necib Mikati'ye verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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