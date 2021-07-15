Lübnan'da hükümeti kurma sürecinin başarısızlıkla sonuçlanması protesto edildi
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Lübnan'da hükümeti kurma sürecinin başarısızlıkla sonuçlanması protesto edildi

Lübnan'da hükümeti kurma sürecinin başarısızlıkla sonuçlanması protesto edildi
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Lübnan'da derinleşen ekonomik krize rağmen yeni hükümeti kurma çalışmalarının bir kez daha sonuçsuz kalması protestolara yol açtı.

Lübnan'da derinleşen ekonomik krize rağmen yeni hükümeti kurma çalışmalarının bir kez daha sonuçsuz kalması protestolara yol açtı.

Yaklaşık 9 ay önce hükümeti kurmakla görevlendirilen Sünni Müstakbel Hareketi Genel Başkanı Saad el-Hariri'nin Cumhurbaşkanı Mişel Avn'la anlaşamadığını belirterek görevi iade ettiğini açıklamasının ardından dolar, karaborsada ilk kez 20 bin Lübnan lirasının üzerine çıktı.

Ekonomik krizin her geçen gün kötüleştiği ülkede siyasi güçlerin yeni hükümeti kurma konusunda anlaşamamasına tepki gösteren vatandaşlar, başkent Beyrut ve diğer bazı bölgelerde lastik yakarak yolları trafiğe kapattı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, başkent Beyrut'ta eylemciler ile yolu açmaya çalışan askerler arasında arbede çıktığı aktarıldı. Haberde, askerlerin havaya plastik mermiyle ateş açarak taş atan eylemcileri dağıtmaya çalıştığı ifade edildi.

Ülkenin güneyindeki Sur kentinde de Nebih Berri Caddesi'ne inen öfkeli vatandaşlar bazı iş yerlerinin camlarını kırdı.

Kuzeydeki Trablusşam ve doğudaki Beka bölgelerinde de yeni hükümeti kurma çabalarının başarısızlıkla sonuçlanması, yolları trafiğe kapatma eylemleriyle protesto edildi.

Lübnan'da 22 Ekim 2020'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, dün teknokratlardan oluşan 24 üyeli kabine listesini Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunmuştu.

Bugün başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayında Avn ile yeniden bir araya gelen Hariri, görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı ile anlaşamadığı için hükümeti kurma görevini bıraktığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise, "Hariri, mezhep eksenli dağılımda, bakanlıklarda ve getirilecek isimler üzerinde herhangi bir değişik yapılmasını reddetti." ifadesine yer verilmişti.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede yaklaşık bir yıldır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ve yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken karaborsada bugün dolar 20 bin 500 lira üzerinden işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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