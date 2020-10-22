Lübnan'da hükümeti kurma görevi Harin'e verildi
22.10.2020 14:34 | Son Güncelleme: 22.10.2020 14:39
Eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'ye yeniden hükümet kurma görevi verildi.
Eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'ye yeniden hükümet kurma görevi verildi. Hariri yaptığı açıklamada, yeni hükümeti hızlıca kurma sözü verdi.
- Bnan
Lübnan'da hükümet krizine ilişkin yeni gelişme yaşandı. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkenin eski Başbakanı Saad el-Hariri'ye yeniden hükümet kurma görevinin verildiğini duyurdu. Açıklama yapan eski Başbakan Hariri yeni hükümeti hızlıca kuracaklarını söyledi. Tarafsız bir reform hükümeti kuracaklarını aktaran Hariri, "Ekonomimizdeki ve toplumdaki çöküş tehdidini durduracağıma dair Lübnanlılara söz veriyorum" dedi
- Bnan
Kaynak: Demirören Haber Ajansı