Lübnan'da hükümeti kurma görevi Harin'e verildi
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Lübnan'da hükümeti kurma görevi Harin'e verildi

22.10.2020 14:34 | Son Güncelleme: 22.10.2020 14:39
Lübnan'da hükümeti kurma görevi Harin'e verildi

Eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'ye yeniden hükümet kurma görevi verildi.

Eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'ye yeniden hükümet kurma görevi verildi. Hariri yaptığı açıklamada, yeni hükümeti hızlıca kurma sözü verdi.

Lübnan'da hükümet krizine ilişkin yeni gelişme yaşandı. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkenin eski Başbakanı Saad el-Hariri'ye yeniden hükümet kurma görevinin verildiğini duyurdu. Açıklama yapan eski Başbakan Hariri yeni hükümeti hızlıca kuracaklarını söyledi. Tarafsız bir reform hükümeti kuracaklarını aktaran Hariri, "Ekonomimizdeki ve toplumdaki çöküş tehdidini durduracağıma dair Lübnanlılara söz veriyorum" dedi


- Bnan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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