Lübnan'da hükümet karşıtları, siyasi partilere ait binaları ateşe verdi
Hükümet karşıtı protestoların devam ettiği Lübnan'ın kuzeyinde göstericiler, iki büyük siyasi partiye ait binayı ateşe verdi
15.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:02
Hükümet karşıtı protestoların devam ettiği Lübnan'ın kuzeyinde göstericiler, iki büyük siyasi partiye ait binayı ateşe verdi.
İlk saldırı, istifa eden Başbakan Saad el Hariri'nin partisine ait binaydı. Göstericiler, binanın önce camlarını kırdı ardından da ateşe verdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com