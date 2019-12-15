Lübnan'da hükümet karşıtları, siyasi partilere ait binaları ateşe verdi
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Lübnan'da hükümet karşıtları, siyasi partilere ait binaları ateşe verdi

Hükümet karşıtı protestoların devam ettiği Lübnan'ın kuzeyinde göstericiler, iki büyük siyasi partiye ait binayı ateşe verdi

15.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:02
Lübnan'da hükümet karşıtları, siyasi partilere ait binaları ateşe verdi

karşıtı protestoların devam ettiği 'ın kuzeyinde göstericiler, iki büyük siyasi partiye ait binayı ateşe verdi.


İlk saldırı, istifa eden Başbakan Saad el Hariri'nin partisine ait binaydı. Göstericiler, binanın önce camlarını kırdı ardından da ateşe verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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