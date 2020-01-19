Lübnan'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor: Çatışmalarda en az 220 kişi yaralandı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki meclis binası önünde toplanan göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralı sayısı 220'e yükseldi.
19.01.2020 10:44 | Son Güncelleme: 19.01.2020 10:59
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün güvenlik güçleri ile protestocular arasından çıkan çatışmalarda 220 kişi yaralandı.
Lübnan Kızılhaç Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'un göbeğinde göstericiler ile polis arasında saatlerce süren olaylar sonucu 220 kişinin yaralandığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com