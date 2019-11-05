Lübnan'da Hükümet Deviren Protestolar Üçüncü Haftasında

05.11.2019 09:46

Lübnan'da ekonomik koşullar nedeniyle başlayan protestolar Pazartesi günü de devam ediyor. Çok sayıda protestocu başkent Beyrut ve diğer şehirlerde yeniden sokaklara indi. Başkent Beyrut'ta çok sayıda yolun protestocular tarafından kapatıldığı belirtiliyor