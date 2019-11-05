Lübnan'da Hükümet Deviren Protestolar Üçüncü Haftasında
Lübnan'da ekonomik koşullar nedeniyle başlayan protestolar Pazartesi günü de devam ediyor.
05.11.2019 09:46
Lübnan'da ekonomik koşullar nedeniyle başlayan protestolar Pazartesi günü de devam ediyor. Çok sayıda protestocu başkent Beyrut ve diğer şehirlerde yeniden sokaklara indi. Başkent Beyrut'ta çok sayıda yolun protestocular tarafından kapatıldığı belirtiliyor
Kaynak: DailyMotion.com
VİDEO: Lübnan'da Hükümet Deviren Protestolar Üçüncü Haftasında