Lübnan'da Hizbullah ve Emel yanlıları güvenlik güçlerine saldırdı

14.12.2019 19:52 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:52

Lübnan'da Hizbullah ve Emel Hareketi yanlılarının başkent Beyrut'un orta kesiminde yer alan Şehitler Meydanı'nda güvenlik güçleriyle yaşadığı arbedede 2 kişi yaralandı.

El-Handek el-Gamik bölgesinden gelen Hizbullah ve Emel Hareketi yanlısı 20 kişilik bir grup, Şehitler Meydanı'nı basarak buradaki göstericilerin açtığı pankartları yırttı ve ateşe verdi.

Şiilik yanlısı sloganlar atan grup kendilerine engel olmaya çalışan emniyet güçlerine taş ve havai fişek atarak karşılık verdi. Olayda 2 emniyet mensubu yaralandı.

Emniyet güçlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, emniyet mensuplarına yönelik bu tür saldırılara son verilmesi gerektiği, aksi takdirde daha sert tedbirler alınacağı kaydedildi.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Hariri'nin istifasına yol açmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.



Ülke genelinde protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması talepleri bulunuyor.

Kaynak: AA