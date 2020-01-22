Lübnan'da Hizbullah destekli Hassan Diyab hükümeti kuruldu
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Lübnan'da Hizbullah destekli Hassan Diyab hükümeti kuruldu

Lübnan’daki protestolar nedeniyle 29 Ekim’de istifa eden hükümetin yerine Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin desteğiyle öne çıkan Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu.

22.01.2020 07:32 | Son Güncelleme: 22.01.2020 07:32
Lübnan'da Hizbullah destekli Hassan Diyab hükümeti kuruldu

'daki protestolar nedeniyle 'de istifa eden hükümetin yerine Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin desteğiyle öne çıkan Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu.


Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği Diyab ve Meclis Başkanı Nebih Berri'yi, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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