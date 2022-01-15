Lübnan'da Hizbullah 3 ay sonra yeniden kabine toplantısına katılacak

Lübnan'daki koalisyon hükümetinin önemli ortaklarından Hizbullah ve Şii Emel Hareketi, 3 ay aradan sonra yeniden kabine toplantılarına katılma kararı aldıklarını bildirdi.

Hizbullah ve Emel Hareketi, 13 Ekim 2021'de Beyrut limanı patlaması soruşturmasını yürüten Hristiyan Yargıç Tarık Bitar'ın görevden alınmamasına tepki için boykot ettikleri kabine toplantısı hakkında ortak bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ekonomik iyileşme planı ve devletin bütçe görüşmelerini istişare etmek için yeniden kabine toplantılarına katılma kararı aldıkları ifade edildi.

Ayrıca açıklamada ismi verilmeden Bitar'ın görevden alınması hususunda yasal sürecin takipçisi olacakları ve hedeflerine ulaşmaya çalışacakları belirtildi.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 11 Ekim 2021'de yaptığı televizyon konuşmasında, "Beyrut Limanı patlaması davasını araştıran hakimin siyasi hedefleri var." iddiasıyla Bitar'ı hedef göstermişti.

Hizbullah ve Emel, tüm girişimlerine rağmen Bitar'ı görevden henüz alabilmiş değil.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 13 Ekim 2021'den bu yana Şii bakanların boykotu nedeniyle kabine toplantısı düzenleyemiyordu.

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