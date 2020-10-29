Lübnan'da Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli paylaşıma gözaltı
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Lübnan'da Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli paylaşıma gözaltı

29.10.2020 23:41 | Son Güncelleme: 29.10.2020 23:41
Lübnan'da Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli paylaşıma gözaltı

Lübnan'da bir kişi, sosyal medyada İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımdan sonra gözaltına alındı.

Lübnan'da bir kişi, sosyal medyada İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımdan sonra gözaltına alındı.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan'ın Kuzey vilayetine bağlı Zagarta kentinde devriye gezen askeri istihbarat, Hazreti Muhammed hakkında hakaret içeren ifadeleri paylaşan vatandaşı gözaltına aldı.

Askeri istihbarat tarafından gözaltına alınan M. K. isimli şahıs, hakkında gerekli işlemleri yapmak üzere ilgili makamlara teslim edildi.

Lübnanlılar Fransızların İslam'a yönelik tutumuna tepkilerini sürdürüyor

Öte yandan Lübnanlı Müslümanlar, Fransızların son zamanlardaki Müslümanlara ve İslam'a yönelik tutumlarına tepkilerini sürdürüyor.

Mevlid Kandili vesilesiyle günler önce başkent Beyrut başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde cadde ve sokakları afişlerle süsleyen vatandaşlar, bugün Mevlid Kandili'ni çeşitli etkinliklerle idrak ettiler.

Beyrut ve kuzeydeki Trablusşam kentinin farklı noktalarında kurulan ses sistemleriyle ilahiler ve marşlar okunmasının yanı sıra trafik işaretlerinde de tatlı ve çeşitli ikramlarda bulundu.

Akşam saatlerinde ise Beyrut'ta motosikletlerle toplanan gruplar, ellerinde Hazreti Muhammed'in ismi yazılan afişlerle kentte turlar attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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