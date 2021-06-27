Lübnan'da hayat pahalılığı ve doların yükselişi protesto edildi
Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle kötüleşen hayat koşulları ve doların ani yükselişi başkent Beyrut ve diğer kentlerde yolları trafiğe kapatma eylemleri ile protesto edildi.
Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle kötüleşen hayat koşulları ve doların ani yükselişi başkent Beyrut ve diğer kentlerde yolları trafiğe kapatma eylemleri ile protesto edildi. Başkent Beyrut'un göbeğindeki Şehitler Meydanı'nda toplanan bit grup eylemci, lastikleri ateşe vererek yolları trafiğe kapattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi