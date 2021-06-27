Lübnan'da hayat pahalılığı ve doların yükselişi protesto edildi
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Lübnan'da hayat pahalılığı ve doların yükselişi protesto edildi

Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle kötüleşen hayat koşulları ve doların ani yükselişi başkent Beyrut ve diğer kentlerde yolları trafiğe kapatma eylemleri ile protesto edildi.

Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle kötüleşen hayat koşulları ve doların ani yükselişi başkent Beyrut ve diğer kentlerde yolları trafiğe kapatma eylemleri ile protesto edildi. Başkent Beyrut'un göbeğindeki Şehitler Meydanı'nda toplanan bit grup eylemci, lastikleri ateşe vererek yolları trafiğe kapattı.

Lübnan'da hayat pahalılığı ve doların yükselişi protesto edildi
Lübnan'da hayat pahalılığı ve doların yükselişi protesto edildi
Lübnan'da hayat pahalılığı ve doların yükselişi protesto edildi
Lübnan'da hayat pahalılığı ve doların yükselişi protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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