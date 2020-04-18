Lübnan'da hastane önünde sağlık çalışanlarına destek konseri Lübnan'da korona virüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için hastane önünde konser verildi.

Lübnan'da korona virüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için hastane önünde konser verildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, salgın ile en önde mücadele eden sağlık çalışanlarına tüm dünyada destek verilmeye devam ediliyor. Lübnan'da bir müzik grubu, korona virüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için konser düzenledi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Refik Hariri Hastanesi'nin önüne gelen ekip, günlerdir salgın nedeni ile hastaneden ayrılamayan sağlık çalışanlarına moral vermek ve destek olmak amacı ile konser verirken, grubun söylediği şarkılara sağlık çalışanları ve hastalar alkışlarla eşlik etti.

Lübnan'da toplam korona virüs vaka sayısı 672'ye ulaşırken, 21 kişi ise hayatını kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İHA