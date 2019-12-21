Lübnan'da Hariri destekçileri Diyab'a karşı protestolarını sürdürüyor

21.12.2019 02:04 | Son Güncelleme: 21.12.2019 02:04

Lübnan'da Saad Hariri taraftarları, hükümeti kurma görevinin Hassan Diyab'a verilmesini protesto etmeyi sürdürdü.

Beyrut'un batısındaki Korneş Mezraa bölgesinde, Diyab'ı protesto eden göstericilerle trafiğe kapatılan yolları açmaya çalışan ordu güçleri arasında gerginlik yaşandı.

Protestocu kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanan ordu güçlerine, göstericiler taş ve molotofkokteyli ile cevap verdi. Uzun süreli koşuşturma ve arbedenin yaşandığı bölgede onlarca kişi yaralandı.

Korneş Mezraa bölgesindeki bir cami imamı minarelerden göstericilere evlere dönmelerini ve askere saldırmamaları çağrısında bulundu.

Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin yönetimden uzaklaştırılması için hükümeti kurma görevinin Hizbullah desteğiyle Diyab'a verildiğini savunan öfkeli protestocular, muhtemel yeni hükümet başkanı aleyhinde sloganlar attı.

Öte yandan Hariri Twitter hesabından yaptığı duyuruda göstericilerden derhal caddeleri boşaltmaları çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Avn, Meclis'teki siyasi gruplarla gerçekleştirdiği istişare görüşmelerinin ardından, yeni kabineyi oluşturma görevini perşembe günü Diyab'a vermişti.

Akademisyen Hassan Diyab, Lübnan Meclisi'nde 14 Mart Blokunu oluşturan Şii Hizbullah, Emel Hareketi ve Cumhurbaşkanı Avn'ın kurucusu olduğu Özgür Yurtseverler Hareketi'nin desteğiyle Meclis'teki 128 vekilden 69'unun oyunu alarak yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Saad el-Hariri'nin istifasına yol açmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA