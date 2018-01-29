Lübnan'da Hakaret Videosu Protestolara Neden Oldu

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in, Meclis Başkanı Nebih Berri hakkında hakaret içeren sözleri, ülkede protestolara neden oldu.

Lübnan Dışişleri Bakanı Basil'in, Meclis Başkanı Berri hakkında hakaret içeren konuşmasının gizlice çekilmiş video kaydının internette yayılmasının ardından, Berri yanlıları Lübnan'ın farklı bölgelerinde protesto düzenledi.

Berri'nin liderliğindeki Şii Emel Hareketi üyeleri, başkent Beyrut ve Lübnan'ın farklı illerindeki birçok ana caddede lastik yakarak yolu kapattı. Yurt dışında yaşayan Berri yanlıları da Lübnan büyükelçilikleri önünde toplanarak Basil'i protesto etti.

Lübnan güvenlik güçlerinin, müdahale etmesinin ardından, protestocular tarafından kapatılan yollar, yeniden trafiğe açıldı.

Lübnan İçişleri Bakanı Nihad el-Menşuk'un Basil'in özür dilemesi gerektiğini açıklamasının ardından, yerel bir gazeteye konuşan Basil, böyle bir videonun yayınlanmasından dolayı özür dilediğini söyledi.

Başbakan Hariri'den sükunet çağrısı

Olayların büyümesinin ardından açıklama yapan Lübnan Başbakanı Saad Hariri, tüm taraflara sükunet çağrısı yaparak, "Lübnan'ın daha fazla siyasi gerginliğe ihtiyacı yok. Bu tartışmalar, Lübnan'a fayda sağlamıyor. Taraflar arasındaki sorun, umarım yakında çözülür." dedi.

Hakaret videosunun, gelecek günlerde Lübnan gündeminde tartışılmaya devam edeceği ve yeni protestolara neden olacağı tahmin ediliyor.