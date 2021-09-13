Lübnan'da güvenlik zafiyeti ve benzin kıtlığı nedeniyle akaryakıt istasyonlarının yüzde 90'ı kapalı - Haberler
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Lübnan'da güvenlik zafiyeti ve benzin kıtlığı nedeniyle akaryakıt istasyonlarının yüzde 90'ı kapalı

AA / Wassim Samih Seifeddine - Haberler | Güncel
Lübnan'da güvenlik zafiyeti ve benzin kıtlığı nedeniyle akaryakıt istasyonlarının yüzde 90'ı kapalı

Lübnan'da güvenlik zafiyeti ve benzin bulunmaması nedeniyle akaryakıt istasyonlarının yüzde 90'ının kapalı olduğu belirtildi.

Lübnan'da güvenlik zafiyeti ve benzin bulunmaması nedeniyle akaryakıt istasyonlarının yüzde 90'ının kapalı olduğu belirtildi.

Akaryakıt sektöründeki sendikal kuruluşlara göre, istasyonların önünde oluşan uzun kuyruklarda yaşanması muhtemel sorunlara müdahale edecek güvenlik güçlerinin olmayışı ve akaryakıta sağlanan sübvansiyonun kaldırılması konusunun kesinleşmemesi nedeniyle ülkedeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 90'ı kapılarını kapatmak zorunda kaldı.

Benzin İstasyonları Sendikası Genel Sekreteri Hasan Cafer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, geçen haftalarda akaryakıt istasyonlarında eskiden olduğu gibi güvenlik güçlerinin bulunmaması nedeniyle bazı dramatik olayların yaşandığını ve birçok istasyonun bu tehlike sebebiyle ithalatçı firmadan gelen benzini teslim almadığını belirtti. Cafer, dolayısıyla ellerindeki benzinin tükenmesi ve yeni banka kredilerinin açılmaması nedeniyle istasyonların yüzde 90'ından fazlasının kapalı olduğunu ifade etti.

Akaryakıt Dağıtıcıları Temsilcisi Fadi Ebu Şakra da basına yaptığı açıklamada, birçok benzin istasyonunun vatandaşlar tarafından gösterilen aşırı baskı ve buna karşılık mevcut güvenlik zafiyeti sebebiyle kendilerine gelen benzini teslim almadığını söyledi.

Öte yandan Lübnan açıklarında birçok petrol tankerinin yüklerini boşaltmak için ödemeye ilişkin gerekli kredinin açıldığı bilgisini beklediği belirtildi.

AA / Wassim Samih Seifeddine - Son Dakika Haberleri
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Haber: Lübnan'da güvenlik zafiyeti ve benzin kıtlığı nedeniyle akaryakıt istasyonlarının yüzde 90'ı kapalı - Haberler
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