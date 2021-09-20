Lübnan'da gün ışığına hasret yüksek katlı kampların sakinleri: Filistinli mülteciler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lübnan'da gün ışığına hasret yüksek katlı kampların sakinleri: Filistinli mülteciler

AA / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel

Lübnan'daki Filistinli mültecilerin barındığı kamplardaki yaşam koşulları, ülkedeki kriz nedeniyle gün geçtikçe daha da kötüye gidiyor.

Lübnan'daki Filistinli mültecilerin barındığı kamplardaki yaşam koşulları, ülkedeki kriz nedeniyle gün geçtikçe daha da kötüye gidiyor.

Filistin topraklarında İsrail'in 1948'de bağımsızlığını ilan etmesiyle göçe zorlanan yüz binlerce Filistinli, 70 yılı aşkın süredir Lübnan'da Birleşmiş Milletlerin (BM) belirlediği dar alanlara kurulan kamplarda yaşıyor.

Komşusu oldukları ülkede imkansızlıklar içinde mülteci hayatı yaşayan Filistinli mülteciler, temel insani ve ekonomik haklardan yoksun bırakılıyor.

Kampların başkenti: Ayn el-Hilveh Kampı

Uluslararası Kızılhaç Komitesince 1948'de Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde kurulan Ayn el-Hilveh Kampı, ülkenin en kalabalık ve büyük mülteci kampı olarak biliniyor.

Filistinlilerin "kampların başkenti" olarak adlandırdığı Ayn el-Hilveh Kampı'nda evler, tüm kamplarda olduğu gibi birbirine çok yakın ve oldukça küçük.

Genişleme imkanı olmadığından ötürü binaların dikey inşa edildiği kamplarda ortaya çıkan düzensiz yapılaşma, altyapı sorunlarını da beraberinde getiriyor.

Evlerin yarısı güneşten yarısı da temiz havadan yoksun

İki veya tek odalı 25 metrekareyi bulmayan konutlarda, binaların birbirine yakın konumu nedeniyle evlerin yüzde 55'i güneş görmüyor.

Evlerin yarısının da havalandırma koşullarının çok kötü düzeyde olduğu yerde mülteciler, rutubete bağlı solunum yolu hastalıkları ve birçok sağlık sorunuyla da boğuşuyor.

Kampta birincil sağlık hizmeti veren iki tıp merkezine rağmen mülteciler, temel sağlık hizmetinden yeterli düzeyde faydalanamıyor.

İnsani yardım derneklerince sayılarının 60 binin üzerinde olduğu tahmin edilen yerde kamp sakinlerinin bazıları mevsimlik işlerde veya inşaatlarda çalışıyor.

Ekonomik imkansızlıklar nedeniyle ailelerine yardım etmek için eğitim alamayan çocuklara ise Türkiye'den İhh ve diğer kuruluşlarca eğitim desteği sağlanıyor.

Mezar yeri bile bulmakta sıkıntı yaşanıyor

Nüfusun hızla artmasına karşın kamp alanlarının genişletilememesi, definle ilgili sorunları da beraberinde getiriyor. Bazı mezarlara ikinci, üçüncü defa cenaze gömülen yerde yeni mezarlık alanları Filistinli mültecilerin en önemli ihtiyaçları arasında geliyor.

"Güneşin hatta temiz havanın bile zor girdiği yer"

İHH Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Emre Kaya, AA muhabirine, Lübnan'daki Filistinli mülteci kamplarında, uzun yıllardır çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Lübnan'da 12 Filistin kampının yer aldığını anlatan Kaya, buradaki mülteci kamplarının birbirinden farklılık arz ettiğini, kamplarda 30 bin ila 90 bin kişinin yaşadığını dile getirdi.

Kaya, Ayn el-Hilveh, Burc el-Baracine, Sabra-Şatilla ve Burc eş- Şemali gibi kampların birbirine benzediğine dikkati çekerek "Bu kamplar, farklı kentlerde, artık şehirlerle bütünleşmiş, tek katlı gecekondulardan 7-8 kata kadar çıkan çarpık yapılaşmanın olduğu yerler. Dar sokaklardan oluşan ve yıllardır güneşin hatta temiz havanın bile zor girdiği yerde yaşam zor şartlar altında devam ediyor. Filistin kamplarına girmek yabancı bir ülkeye girmek gibidir. Özel izinlerle giriş-çıkış yapılabiliyor." diye konuştu.

Kamplarda su ve elektrik sorununun kronikleştiğini belirten Kaya, Lübnan'da yaşanan elektrik sorunundan dolayı gün içerisinde 2 saat kadar enerji verildiğini aktardı.

İHH, sağlıktan enerjiye yürüttüğü projelerle mültecilere derman oluyor

Kaya, şehirde akaryakıt sorunlarının da baş gösterdiğini anlatarak şöyle konuştu:

"Normal bir hayat bu hale gelmişken mülteci kampında durum çok daha içler acısı. Suriye'deki iç savaştan dolayı oradan da mülteciler geldi. Beyrut'taki liman patlamasından sonra da kimi kamplara Lübnanlıların gelip kaldığını biliyoruz. İHH olarak buradaki sorunlara yönelik hayata geçirdiğimiz birçok proje var. Dönemsel yapılan çalışmalara ilaveten gıda, sıcak yemek ve kumanya dağıtımı yapıyoruz. Yetim sponsorlukları ve sağlık hizmeti kapsamında kliniklerin işletmesine destek veriyoruz. Uzaktan eğitim imkanları sağlıyoruz. Elektrik sorunun artmasıyla İHH Konya Şubesi'nin desteğiyle buradaki birçok kampta evlerin, mescitlerin, eğitim ve hafızlık merkezlerine aydınlatma projesi uyguladık. Bu çalışmalar devam ediyor."

Kamplarda içme ve kullanma suyuyla ilgili sorunların yaşandığına dikkati çeken Kaya, "Tuzlanan ve içilemeyecek hale gelen kuyular var. BM'nin Lübnan'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile Nehru'l- Barid kampını pilot bölge belirledik. Burada su kuyusu, şebekelerin onarımı ve depoların yapılmasını içeren projemiz var. İnşallah önümüzdeki süreçte projemiz hayata geçecek." diye konuştu.

Lübnan'da gün ışığına hasret yüksek katlı kampların sakinleri: Filistinli mülteciler

Lübnan'da gün ışığına hasret yüksek katlı kampların sakinleri: Filistinli mülteciler

Lübnan'da gün ışığına hasret yüksek katlı kampların sakinleri: Filistinli mülteciler

Lübnan'da gün ışığına hasret yüksek katlı kampların sakinleri: Filistinli mülteciler
AA / Abdullah Doğan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Adnan Menderes Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Marcao Cristiano Burak Elmas Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Lübnan'da gün ışığına hasret yüksek katlı kampların sakinleri: Filistinli mülteciler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 15:25:17. #1.17#