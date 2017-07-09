Lübnan'da Gözaltındaki 4 Suriyeli Mültecinin Ölümü

Lübnan'da hükümet, gözaltında hayatını kaybeden 4 Suriyeli mültecinin ölüm sebeplerinin araştırılması için ordudan soruşturma açmasını istedi.



Lübnan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Saad Hariri'nin, geçen hafta Lübnan ordusu tarafından Arsal'daki kamplara düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında hayatını kaybeden dört Suriyeli mültecinin ölümünün araştırılması için Genelkurmay Başkanı General Josep Avn ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.



Açıklamada Hariri'nin, Avn'a, "kabinenin son toplantısında, ölen Suriyeliler için ordunun şeffaf ve titiz soruşturma yürütmesi yönünde karar aldığını" aktardığı ifade edildi.



Lübnan ordusunun 30 Haziran'da ülkenin doğusundaki Bekaa Vadisi'nde yer alan Arsal'daki mülteci kampına düzenlendiği operasyonda resmi rakamlara göre 150, gayriresmi rakamlara göre ise 350'den fazla mülteci gözaltına alınmıştı. Operasyon sırasında 5 canlı bombanın kendini patlatması sonucu 1 çocuk ölmüş, 7 Lübnan askeri yaralanmıştı.



Lübnan ordusundan perşembe günü yapılan açıklamada, Arsal'da Suriyelilerin kaldığı bir kampa yapılan "terör operasyonunda" gözaltına alınanlar arasında dört kişinin "hava değişimine bağlı sağlık sorunları" nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilmişti. Açıklamada, 15 kişinin serbest bırakıldığı, 85 kişinin ise yasal evrakları olmaması nedeniyle güvenlik birimlerine sevk edildiği belirtilmişti. Gözaltındaki diğer Suriyelilerin akıbeti ise belirsizliğini koruyor.



AA muhabirine konuşan Arsal'daki ismini vermek istemeyen Suriyeli bir aktivist ise ölümlerin "gözaltı sırasında yapılan işkenceden" kaynaklandığını öne sürmüştü.



Arsal'da, Suriye'den gelen silahlı gruplar, Hizbullah milisleri ve Lübnan ordusu arasında zaman zaman yoğun çatışmalar yaşanıyor.