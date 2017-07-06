Lübnan'da Gözaltındaki 4 Suriyeli Mültecinin Ölümü

Lübnan İnsan Hakları Bakanı Eymen Şukayr, dört Suriyelinin orduya ait gözaltı merkezinde tutuldukları sırada ölümüyle ilgili soruşturma açılması çağrısında bulundu.



Şukayr yaptığı yazılı açıklamada, "Ordunun imajını korumak ve taraflı olabilecek söylentileri engellemek amacıyla ordu ve ilgili yargıdan, Arsal beldesinde gerçekleşen gözaltı işlemiyle ilgili çıkan görüntü ve haberler ile gözaltındaki bazı kişilerin ölümü hakkında şeffaf soruşturma açmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.





Güvenlik güçlerinin yasalarda belirtilen gözaltına alma usulüne saygı duyması gerektiğini belirten Şukayr, hükümetin, ordudan soruşturma açma talebinde bulunmasını da "şeffaflık ve olayı kamu nezdinde aydınlatma çabalarının göstergesi" olarak niteledi.



Lübnan ordusundan önceki gün yapılan açıklamada, cuma günü ülkenin doğusundaki Bekaa Vadisi'nde yer alan Arsal'da Suriyelilerin kaldığı bir kampa düzenlenen "terör operasyonunda" gözaltına alınan dört kişinin "sağlık sorunları" nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilmişti.



AA muhabirine konuşan Arsal'daki ismini vermek istemeyen Suriyeli bir aktivist ise ölümlerin "gözaltı sırasında yapılan işkenceden" kaynaklandığını öne sürmüştü.



Lübnan ordusunun cuma günü Arsal'daki mülteci kampına düzenlendiği operasyonda gayriresmi rakamlara göre 350'den fazla mülteci gözaltına alınmıştı. Operasyon sırasında 5 canlı bombanın kendini patlatması sonucu 1 çocuk ölmüş, 7 Lübnan askeri ise yaralanmıştı.



Arsal'da, Suriye'den gelen silahlı gruplar, Hizbullah milisleri ve Lübnan ordusu arasında zaman zaman yoğun çatışmalar yaşanıyor.