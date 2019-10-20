Lübnan'da gösterilerin 4. günü: Ekonomik kriz farklı kesimleri bir araya getirdi

20.10.2019 19:14

Lübnan'da ekonomik kriz ve siyasi anlaşmazlıklar, farklı kesimlerden halkı Beyrut sokaklarına bir araya getirdi. Kentteki meydanları ve caddeleri dolduran binlerce kişi, hükümeti istifaya çağırdı.



Perşembe günü başlayan eylemlerin dördüncü gününde ülkenin dört bir yanından gelen göstericiler başkentte buluştu. Euronews.com'da Görüntüle