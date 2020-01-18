Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede
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Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki meclis binası önünde toplanan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

18.01.2020 19:49 | Son Güncelleme: 18.01.2020 19:51
Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede

'ın başkenti 'un merkezindeki meclis binası önünde toplanan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Lübnan'ın pek çok kentinde bugün, "Bedel ödemeyeceğiz" sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Beyrut'taki çok sayıda gösterici, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi durumu protesto etmek için meclis binası önünde toplandı. Yargının bağımsızlığı, yolsuzluk yapanların yargılanması ve teknokrat hükümetinin kurulması yönünde sloganlar atan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Başka bir gösterici grubu ise Merkez Bankası ve Bankalar Birliği Cemiyeti binaları yönünde yürüyüş düzenledi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam ile güneydeki Nabatiyye ve Sur kentlerinde de benzer yürüyüşler düzenlendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede
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