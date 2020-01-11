: Lübnan'da göstericiler yine meydanlara çıktı

11.01.2020 23:20 | Son Güncelleme: 11.01.2020 23:22

Başkent Beyrut'taki Meclis binasının önünde toplanan yüzlerce gösterici

Lübnan bayrakları sallayan göstericilerin sloganlar atması

Göstericilerin meşale yakması Lübnan'ın başkenti Beyrut ve diğer kentlerinde toplanan göstericiler, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma çözüm üretmeyen iktidarı protesto etti.

Başkent Beyrut'un kuzey kesimindeki Burj Hammud bölgesinde toplanan yüzlerce kişi, Meclis binasına yürüdü.

Güzergahlarındaki elektrik kurumu binası ve Bankalar Birliği Cemiyeti önünde kısa süreli gösteri yapan kalabalık, son zamanlarda artan elektrik kesintileri ve krizin baş gösterdiği yaklaşık 2 aydan beri müşterilerin hesaplarındaki paralarını çekmeye sınırlama getiren bankalara tepkilerini dillendirdi.

Şehitler Meydanı ve oradan da Beyrut Belediyesi ile Meclis binasının önüne kadar yürüyen eylemciler, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim'de başlayan toplumsal gösterilerden sonra istifa eden Başbakan Saad el-Hariri'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve parlamento üyeleri aleyhinde slogan attı.

Kaynak: AA

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