: Lübnan'da gerginlik ikinci gününde de devam etti (2)

16.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:59

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta güvenlik güçleri ile göstericiler arasında 4 saatten fazla süren gerginlikte onlarca kişi yaralandı.

Başkentin göbeğindeki Şehitler Meydanı'nda akşam saatlerinden itibaren toplanan binlerce gösterici, 29 Ekim'de istifa eden hükümetin yerine gelecek yeni kabineyi oluşturma görevini vermek üzere Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın parlamenterlerle yarın yapması beklenen istişareleri protesto etti.

Ancak ilerleyen saatlerde göstericilerin parlamento binasına yürümek istemesiyle birlikte gece yarısına kadar süren bir gerginlik çıktı.

Göstericiler, kendilerine göz yaşartıcı gaz bombalarla müdahale eden güvenlik güçlerine karşı taş ve havai fişeklerle karşılık verdi.

Lübnan Sivil Savunma Birimlerinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şehitler Meydanı'ndaki olaylarda yaralanan 72 kişiye müdahale ettikleri ve 20'isini hastanelere naklettikleri bilgisi paylaşıldı.

Beyrut'ta dün gece de göstericilerle güvenlik güçleri arasında yaşanan gerginlikler sonucu onlarca kişi yaralanmıştı.

Barışçıl göstericiler arasına karışanlar oldu

İç Güvenlik Güçleri Müdürlüğünün yaptığı yazılı açıklamada, barışçıl göstericiler arasına karışan bazıların bir buçuk saat boyunca taşlarla saldırmasına rağmen sabrettikleri belirtildi.

Güvenlik güçlerinden bazıların yaralanmasına sebep olan taşlı saldırılar üzerine göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale talimatının verildiği aktarılan açıklamada, barışçıl göstericilere olaylardan uzaklaşmaları uyarısında bulunuldu.

İçişleri Bakanı Raya el-Hasan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, barışçıl göstericilerin arasına karışan bazılarının, protestocular ile güvenlik güçlerini karşı karşıya getirdiğini kaydetti.

Göstericilere meydanları terk etmeleri çağrısında bulunan Hasan, bugün Cumhurbaşkanı Avn'ın hükümet kurma görevi için başlatacağı istişareleri engelleme girişimi olabileceğine dikkati çekti.

Şii gruptan baskın girişimi

Bu arada gösterilerin başladığı ilk günlerden bu yana protestoculara karşı agresif bir tutum sergileyen Şii Hizbullah örgütü ve Emel Hareketi yanlıları, daha önce birçok kez meydanlardaki göstericilere baskın yapma girişiminde bulundu.

Akşam saatlerinden itibaren sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrılardan sonra El-Handek el-Gamik bölgesinde toplanan grup, birkaç yüz metre ilerideki olayların sürdüğü Şehitler Meydanı'na yürümek istedi.

Hizbullah ve Emel Hareketi yanlısı olarak bilinen ve "Şia Şia Şia" şeklinde sloganlar atan grup, karşı karşıya geldikleri göstericilerle karşılıklı taşlı saldırıda bulundu. Ancak güvenlik güçlerinin aldığı sıkı önlemler sayesinde taraflar arasındaki gerginlik kısa sürede önlenmiş oldu.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Hariri'nin istifasına yol açmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Ülke genelinde protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi ve yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması talepleri bulunuyor.

Kaynak: AA

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