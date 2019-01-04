Lübnan'da Genel Grev Çağrısı - Beyrut

Lübnan İşçi Sendikaları Birliği, yeni hükümetin bir an önce kurulması talebinde bulunmak ve ülkedeki ekonomik duruma dikkati çekmek amacıyla yarın greve gidileceğini açıkladı.

Lübnan İşçi Sendikaları Birliği Başkanı Bişara el-Esmer, başkent Beyrut'taki merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl mayıs ayında yapılan genel seçimlerin üzerinden aylar geçmesine rağmen yeni hükümetin kurulamadığını ve bunun da ekonomik durumu etkilediğini belirtti.

Ülke genelinde yarın gerçekleştirilecek greve herkesin katılmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Esmer, genel grevin ilk aşamasında sokağa inmeyeceklerini ancak ileride bunun bir alternatif olabileceğini dile getirdi.

Esmer, ülkede yeni hükümeti kurma yönündeki taleplerinin zor bir şey olmadığını ifade ederek, Lübnan halkının, hükümetin kurulmasına bağlı olan birtakım temel yaşam haklarından mahrum bırakıldığını söyledi.

Halkın çıkarları ve yolsuzluklarla mücadele için hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini dile getiren Esmer, bu durumun birçok alanda olduğu gibi ekonomik alanda da olumsuz yansımaları olduğunu ifade etti.

Genel grev için ilköğretim ile üniversitelerin yılbaşı tatili dolayısıyla hala kapalı olduğu ve mesainin 3 saat sürdüğü cuma gününü özellikle seçtiklerini vurgulayan Esmer, genel grevin ülkedeki tek havalimanı olan Refik Hariri Uluslararası Havalimanı ve halkın temel ihtiyaçlarını karşılayan eczane ile fırınları kapsamadığını sözlerine ekledi.

Elektrik Kurumu İşçileri ve Kullanıcıları Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, Birliğin çağrısıyla yapılacak genel greve uyulacağı belirtildi.

Aynı şekilde turizm ve gıda sektörlerindeki sendikalardan yapılan açıklamalarda da 4 Ocak cuma günü yapılacak genel greve katılım sağlanacağı kaydedildi.

Hükümeti kurma beklentileri boşa çıkmıştı

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, 21 Aralık'ta gün içinde yeni kabinesini açıklayacağından umutlu olduğunu belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni hükümetin önüne engel olarak çıkan bağımsız Şii 8 Mart Bloku'na yakınlığıyla bilinen bağımsız Sünni vekillerin bakanlık talebine karşı kendi payına düşen 4 bakanlıktan birinden feragat etmişti. Cumhurbaşkanlığı makamına tanınan 4 bakanlıktan birine, söz konusu Sünni vekillerin önereceği bir isim tayin edilecekti.

Ancak yaşanan anlaşmazlık üzerine bağımsız Sünni vekiller, söz konusu mutabakattan geri adım attığını açıklamıştı. Sünni vekiller, kendilerini temsilen kabinede yer alması için Cumhurbaşkanı Avn tarafından önerilen Cevad Adra ismini geri çektiklerini duyurmuşlardı.

Avn, 6 Mayıs 2018'de yapılan genel seçimlerin ardından Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti ancak siyasi taraflar arasında başta bakanlıkların dağılımı olmak üzere yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır hükümet kurulamıyor.

Kaynak: AA