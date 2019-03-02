Lübnan'da Geleneksel Türk Tiyatrosu Programı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Lübnan'da "Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları" programı çerçevesinde yetimler için çeşitli etkinlikler düzenledi.

YTB, "Lübnan Türk Cemiyeti" ve "Müstakil Sahne Sanatları ve Eğitimi Derneği (MÜSSED)" iş birliğinde ülkenin kuzeyinde yer alan Trablusşam kentindeki 650'yi aşkın yetim için geleneksel Türk tiyatrosu gösterimi gerçekleştirdi.

Hacivat-Karagöz oyunlarının yanı sıra yöresel halk oyunları, sema ayini, animasyon gösterisi, meddah ve orta oyunu gösterilerinin yer aldığı etkinliğe çocukların ilgisi büyüktü.

Türk müziği icrasını dinleyen ve eserlere alkışlarıyla eşlik eden 4 ila 10 yaş arası çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Lübnan'da kardeş ve akraba topluluklarla kültürel ve sosyal bağların güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen "Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları" programı iki gün sürecek.

Ülkenin kuzeyinde yer alan Türkmen Aydamun ve Kavaşra köylerinde devam edecek etkinliklere, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ve Lübnanlı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Kaynak: AA