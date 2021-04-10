Lübnan'da "geçiş hükümeti kurulması" talebiyle gösteri düzenlendi
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Lübnan'da "geçiş hükümeti kurulması" talebiyle gösteri düzenlendi

Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Lübnanlılar, ekonomik krize rağmen aylardır hükümet kurma konusunda anlaşamayan siyasi güçleri protesto ederek "geçiş hükümeti kurulması" talebiyle başkent Beyrut'ta gösteri düzenledi.

Lübnanlılar, ekonomik krize rağmen aylardır hükümet kurma konusunda anlaşamayan siyasi güçleri protesto ederek "geçiş hükümeti kurulması" talebiyle başkent Beyrut'ta gösteri düzenledi.

Şehitler Meydanı'nda "öfke günü" sloganıyla toplanan onlarca kişi, Hükümet Sarayı (Başbakanlık) önündeki Riyad Sulh Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Lübnan bayraklarının yanı sıra üzerinde "Sizler (Siyasiler) yabancılara çalışan iş birlikçilersiniz, bizler ise bu vatanın çocuklarıyız", "Özgür insanlar haklarını istiyor, sizler utançsınız, gidin artık" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yolsuzluklarından ötürü halihazırda ekonomik krizle boğuştuklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab'ı istifaya çağıran eylemciler, mevcut yönetim yerine geçiş hükümetinin kurulması talebinde bulundu.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019'dan beri yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Lübnan'da 'geçiş hükümeti kurulması' talebiyle gösteri düzenlendi
Lübnan'da 'geçiş hükümeti kurulması' talebiyle gösteri düzenlendi
Lübnan'da 'geçiş hükümeti kurulması' talebiyle gösteri düzenlendi
Lübnan'da 'geçiş hükümeti kurulması' talebiyle gösteri düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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