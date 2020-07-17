Lübnan'da freni patlayan kamyon dehşet saçtı: 5 ölü Lübnan'da freni patlayan kamyon yoldaki araçları biçti.

Lübnan'da freni patlayan kamyon yoldaki araçları biçti. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan'ın Beka kentindeki Qub Elyas bölgesinde un ve şeker yüklü kamyon freninin patlaması sonucu duramayınca, hızla yoldaki araçları biçti. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi ise yaralandı. Yetkililer, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade ederken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Kaza sonrası 5 araç hurdaya dönerken, çevrede bulunan dükkanlarda ise büyük maddi hasar oluştu.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA