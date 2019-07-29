Lübnan'da Filistinlilere yönelik uygulamaya tepkiler sürüyor

Lübnan Çalışma Bakanlığının Filistinli mültecilere yönelik uygulaması başkent Beyrut'ta protesto edildi.

Lübnanlı ve Filistinli onlarca aktivist, Çalışma Bakanlığının işsizlikle mücadele adı altında geçen ay uygulamaya koyduğu "yasa dışı iş gücü ile mücadele planı"na karşı gösteri düzenledi.

Bakanlık binası önünde toplanan göstericiler, Filistinli mültecilerin, çalışma hakkı başta olmak üzere kısıtlamalara maruz kalmamaları çağrısında bulunarak, "Lübnan herkese yeter, çalışma herkesin hakkı" sloganı attı.

Göstericiler adına dağıtılan yazılı açıklamada da Çalışma Bakanlığınca başlatılan planın tamamen durdurulması talep edildi.

Lübnan'daki Suriyeli ve Filistinli mültecilerin yabancılardan istenen çalışma izni uygulamasına tabi tutulmaması çağrısı yapılan açıklamada, ayrıca daha fazla "ırkçı ve dışlayıcı uygulamalara" izin verilmeyeceği ifade edildi.

Hükümet Sarayı'nda diyalog toplantısı

Öte yandan Çalışma Bakanlığının uygulaması, Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda düzenlenen diyalog toplantısında görüşüldü.

Çalışma Bakanı Kemil Ebu Süleyman, toplantının ardından Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Hasan Muneymine ile düzenlediği ortak basın toplantısında, bu toplantıyı Başbakan Saad el-Hariri'nin talimatı doğrultusunda gerçekleştirmeyi planladıklarını ancak Filistinli mültecileri temsil eden heyetin gelmediğini belirtti.

Ebu Süleyman, ön şartlı diyaloğu kabul etmeyeceklerini söyledi.

Muneymine de Filistinli mültecilerin çalışma iznine ilişkin çözüm yollarını konuştuklarını ve diyalog görüşmelerinin süreceğini ifade etti.

Lübnan hükümeti, vatandaşları arasında yüksek işsizlik oranını azaltmak için 6 Haziran'da "yasa dışı iş gücü ile mücadele planını" uygulamaya koymuştu. Plan kapsamında, yabancılara ait ya da yabancılar tarafından kiralanan ancak çalışma izni bulunmayan müesseselerin kapatılması, yabancılara ait ticari işletmelerde çalışanların yüzde 75'inin Lübnanlı olması gibi uygulamalar getirilmişti.

Çalışma Bakanı Ebu Süleyman daha önce yaptığı açıklamalarda, Filistinlilere kolaylıklar sağlayacaklarını belirtmişti. Ancak Filistinliler, "mülteci" statülerine dokunulmaması için çalışma iznine tabi tutulmamaları yönündeki talepleri doğrultusunda protestolarını sürdürüyor.

Ülkede 600 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.

Kaynak: AA