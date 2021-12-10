Lübnan'da Filistinli mültecilerin bulunduğu kampta patlama - Haberler
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Lübnan'da Filistinli mültecilerin bulunduğu kampta patlama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentindeki Filistinli mültecilerin bulunduğu Burj Al-Shimali kampı yakınlarında patlama meydana geldiği bildirildi.

SUR, DİYARBAKIR (İHA) - Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentindeki Filistinli mültecilerin bulunduğu Burj Al-Shimali kampı yakınlarında patlama meydana geldiği bildirildi.

Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentindeki Burj Al-Shimali kampında patlama meydana geldiği bildirildi. Kampta Filistinli mültecilerin bulunduğu ifade edilirken, patlamanın kampta bulunan ve Hamas'a ait olduğu öne sürülen bir mühimmat deposunda meydana geldiği iddia edildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, olay yerine çok sayıda ambulans ve sivil savunma ekibi sevk edildi.

(Muhammed Rabah/İHA)

Lübnan'da Filistinli mültecilerin bulunduğu kampta patlama

Lübnan'da Filistinli mültecilerin bulunduğu kampta patlama

Lübnan'da Filistinli mültecilerin bulunduğu kampta patlama

Lübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampında cephanelik patladı

Lübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampında cephanelik patladı

 Lübnan'ın güneyindeki Sur Şehri'nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali'de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi (2)

Lübnan'ın güneyindeki Sur Şehri'nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali'de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi (2)

 Son Dakika | Lübnan'ın güneyindeki Sur Şehri'nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali'de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.

Son Dakika | Lübnan'ın güneyindeki Sur Şehri'nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali'de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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