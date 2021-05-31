Lübnan'da Filistinli mülteciler Gazze Şeridi'nin İsrail'in saldırıları karşısındaki başarısını kutladı
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Lübnan'da Filistinli mülteciler Gazze Şeridi'nin İsrail'in saldırıları karşısındaki başarısını kutladı

Lübnan'da Filistinli mülteciler Gazze Şeridi'nin İsrail'in saldırıları karşısındaki başarısını kutladı
Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel

Lübnan'da yüzlerce Filistinli mülteci, Gazze Şeridi'nin İsrail'in son saldırıları karşısında elde ettiği başarıyı kutladı.

Lübnan'da yüzlerce Filistinli mülteci, Gazze Şeridi'nin İsrail'in son saldırıları karşısında elde ettiği başarıyı kutladı.

Ülkede Hamas tarafından Filistinli mültecilerin kaldığı Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'nda "Filistin direniyor ve zafer kazanıyor" sloganıyla düzenlenen kutlamaya katılanlar, Hamas flamaları ve direniş güçlerini destekleyen ibarelerin yer aldığı dövizler taşıdı.

Kutlamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye canlı yayın aracılığıyla Ayn el-Hilve başta olmak üzere Lübnan'daki tüm mülteci kamplarında yaşayan Filistinlilere hitap etti.

Kudüs'ün Kılıcı operasyonunun angajman kurallarının belirlenmesi gibi ilerlemeler kaydedilmesini sağladığını ifade eden Heniyye, "Bu, işgalcilerle çatışmanın kurallarında hesaba katmadıkları yeni bir denklem. Onlar toprağı ve halkı istedikleri gibi ayırmaya, bölmeye muktedir olduklarına inanıyordu." dedi.

Heniyye, Kudüs'ün Kılıcı operasyonunun bu inancı kırdığını, tüm Filistin coğrafyasını "füzelerinin ışıkları ve devriminin ateşi için bir merkez" haline getirdiğini aktardı.

Hamas'ın Lübnan Temsilcisi Ahmed Abdulhadi de Filistin'in Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'deki halkların birlikte hareket etmesi sonucu zafer kazandığına dikkati çekti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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Lübnan'da Filistinli mülteciler Gazze Şeridi'nin İsrail'in saldırıları karşısındaki başarısını kutladı - Haberler
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