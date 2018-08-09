Lübnan'da Filistinli Gazetecilere Destek Gösterisi

Lübnanlı gazeteciler, İsrail ordusu tarafından geçen hafta Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinli meslektaşlarına destek gösterisi düzenledi.

Başkent Beyrut'ta yer alan Şehitler Meydanı'nda toplanan ve aralarında Filistinli basın mensuplarının da bulunduğu onlarca gazeteci, İsrail'in Filistinli basın kuruluşlarına yönelik ihlallerini reddeden sloganlar attı.

Hamas'ın Yurtdışı Basın Ofisi Başkanı Rafet Murra, burada yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri bu gösterinin, İsrail tarafından her türlü baskıya maruz kalan Filistinli meslektaşlarına sembolik bir duruş olduğunu belirtti.

İsrail'in, Gazze Şeridi sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen barışçıl gösterileri takip eden gazetecileri gerçek kurşunla hedef aldığını söyleyen Murra, söz konusu gösterilerde Yasir Murteca ve Ahmed Ebu Hüseyin isimli Filistinli meslektaşlarının hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Batı Şeria'daki Filistinli basın kuruluşlarının kapatıldığını ve diğer bazılarına baskınlar düzenlendiğini aktaran Murra, "Bununla da yetinmeyen düşman, Batı Şeria'daki gazetecilere ait birkaç eve baskınlar yaptı ve yakınlarına saldırdı. Bunlardan biri de El Halil bölgesinde ikamet eden gazeteci Luma Hatır'ın evi oldu." dedi.

Filistin medyasının İsrail için tehlike oluşturduğunu ifade eden Murra, basının, İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerini dünyaya duyurduğunu belirtti.

Al-Quds televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Amr Maruf ise Lübnan'daki Filistinli gazeteciler olarak, Filistin topraklarındaki basın mensuplarının yanında yer almaya devam edeceklerini aktardı.

Maruf, bedeli ne olursa olsun Filistin'e dönüş projesini destekleyeceklerini söyledi.

Geçen hafta Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Lübnan merkezli "Al-Quds" televizyonu için serbest muhabirlik yapan 4 Filistinli gazeteciyi gözaltına alan İsrail güçleri, 1 Ağustos'ta da Nablus kentine bağlı Zavata köyünde "Quds Press" adlı haber ajansında görevli bir gazeteciyi evinde gözaltına almıştı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

Gazze sınırında geçen ay düzenlenen gösterilerde Yasir Murteca (30) ve Ahmed Ebu Hüseyin (24) isimli Filistinli iki gazeteci görevlerini yaptıkları sırada İsrail askerleri tarafından şehit edilmişti.