Lübnan'da "Filistinli Cesur Kız" Temimi'ye Destek Gösterisi

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Gösteriye katılanların taşıdıkları dövizler ve posterler

İşkence Mağdurları Rehabilitasyon Merkezi Genel Sekreteri Muhammed Safa'nın basın açıklamasını okuması

"Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi'ye destek amacıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gösteri düzenlendi.



Beyrut'taki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde bir araya gelen göstericiler, İsrail tarafından gözaltına alınan 16 yaşındaki Temimi ve İsrail hapishanelerindeki diğer Filistinli çocuklarla dayanışma içinde olduklarını belirtti.



Gösteride, İşkence Mağdurları Rehabilitasyon Merkezi Genel Sekreteri Muhammed Safa tarafından okunan basın açıklamasında, İsrail'in çocuklara yönelik ihlallerine dikkat çekildi.



Açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararını açıklamasının ardından başlayan intifada gösterilerinde şimdiye kadar onlarca çocuk gözaltına alındı. Çocukların tutuklanmasını, yargılanmasını ve işkence görmesini reddediyor ve kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.



Ahed et-Temimi ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli çocukların fotoğraflarını taşıyan göstericiler de Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden Temimi'nin serbest bırakılması için davaya müdahil olmasını ve Filistinlilere yönelik işlediği suçlardan dolayı İsrail'e baskı uygulamasını istedi.



Göstericiler, uluslararası toplumdan İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması için destek isteyerek, Mescid-i Aksa ve Kudüs lehine sloganlar attı.