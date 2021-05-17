Lübnan'da Filistin'le dayanışma gösterileri düzenlendi
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Lübnan'da Filistin'le dayanışma gösterileri düzenlendi

Lübnan'da Filistin'le dayanışma gösterileri düzenlendi
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Trablusşam kentlerinde İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Trablusşam kentlerinde İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Başkent Beyrut'taki Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ESCWA) merkezi önünde toplanan onlarca kişi, İsrail'in Filistin halkı ve Kudüs'e yönelik ihlallerine tepki gösterdi.

Lübnanlı ve Filistinlilerin yanı sıra siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı eylemde, uluslararası toplum ve Arap dünyasının sessizliği kınandı.

Eylemin sonunda protestocular, ESCWA ofisine "İşgal altındaki Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması ve sivillere karşı işlediği suçlardan dolayı İsrail'e dava açılmasını içeren" bir not sundu.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde de çok sayıda avukat, cübbeleriyle katıldıkları gösteride İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların kesinlikle reddedildiğini vurguladı.

Trablusşam ve Kuzey Bölgesi Baro Başkanı Muhammed el-Murad gösteride yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Tam bir küresel sessizliğin gölgesinde bugün Filistin'de en çirkin suçlar ve katliamlar işleniyor. Ne bir kınama var, ne bir tavır alış ne de karar. Neredesin Güvenlik Konseyi? Neredesin Birleşmiş Milletler? Hani nerede uluslararası adalet? Söylediğiniz şekliyle 'barış liderleri' neredesiniz? ya siz neredesiniz ey Arap örgütleri? Dünyanın insanlık vicdanı sen neredesin?"

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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