Lübnan'da eski Maliye Bakanı Safadi'nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirilme ihtimali artıyor
Lübnan'da eski Maliye Bakanı Safadi'nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirilme ihtimali artıyorLübnan’da eski Maliye Bakanı Muhammed es-Safadi'nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirilme ihtilali giderek artıyor.
15.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 15.11.2019 17:31
Lübnan'da eski Maliye Bakanı Muhammed es-Safadi'nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirilme ihtimali giderek artıyor.
Dışişleri Bakanı Cibran Basil, basına yaptığı açıklamada, Safadi'nin, büyük partilerin destek vermesi ve kendisini aday göstermesi halinde başbakanlık koltuğuna oturmayı kabul ettiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com