Lübnan'da eski Başbakan Refik Hariri ölümünün 15'inci yılında anıldı

14.02.2020 19:58 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:58

Lübnan'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Refik el-Hariri, ölümünün 15'inci yılında başkent Beyrut'taki kabrinin başında anıldı.

Lübnan'da 14 Şubat 2005'te bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda öldürülen Hariri, Beyrut şehir merkezindeki Şehitler Meydanı'nda yer alan mezarı başında sevenleri tarafından yad edildi.

Lübnan'daki Sünnilerin siyasi partisi olarak öne çıkan Müstakbel Partisi destekçileri, sabah saatlerinden itibaren Hariri'nin mezarına gelerek dua okudu. Bu grup ile Şehitler Meydanı'ndaki göstericiler arasında sık sık gerginlikler yaşandı.

Babası için Lübnan'daki siyasi parti yetkilileri ve yabancı diplomatik temsilcilerin katılımıyla Beyrut'taki evinde anma töreni düzenleyen eski Başbakan Saad Hariri ise, binlerce destekçisine hitap etti.

Mevcut krizde herkesin babasını aradığına işaret eden Hariri, ülke ekonomisinin kendisinin 2016'dan bu yana siyasi istikrarı sağlama çabaları sayesinde ayakta durabildiğini söyledi.

Hariri, siyasi partilerin Lübnan'a destek çıkan ülkelerin sağlayacağı kredi için gerekli reformları hayata geçirememeleri neticesinde krizin kaçınılmaz hal aldığına vurgu yaptı.

Lübnanlı siyasi gruplar arasında Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın seçilmesiyle sonuçlanan mutabakatın hükmünün kalmadığını belirten Hariri, Avn'ın damadı ve Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi Genel Başkanı Cibran Basil'i, son aylarda meydanlardan yükselen halkın sesine duyarsız kalmakla da suçladı.

Hariri, Müstakbel Hareketi lideri olarak halkın erken seçim talebinin arkasında durduğuna ve Lübnan'ın seçimle yeni yüzler görmesi gerektiğine işaret etti.

"Müstakbel Hareketi'nin kapanacağı ve kendisinin yurt dışına kaçacağı" iddialarına değinen Hariri, halkın talepleri çerçevesinde hükümetin istifasını verdiğini anımsattı ve ülkedeki siyasi çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Hariri, ülkesinin Körfez ülkelerinden uzaklaşmasının yanlış bir hamle olduğunu ifade ederek, "İran'ın paraları ülkeyi değil, ancak Hizbullah'ı kurtarır." dedi.

Hariri suikastı

Eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri, 14 Şubat 2005'te sabah saatlerinde, seçim kanununun görüşüldüğü başkent Beyrut'taki Meclis Binasından ayrılarak yüksek güvenlikli konvoyuyla evine doğru hareket etti.

Hariri'nin konvoyu Beyrut sahil yolunda ilerlerken, aynı cadde üzerinde bulunan Saint George oteli önünde yaklaşık 2 tonluk patlayıcı taşıyan bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Refik Hariri ve beraberindeki 21 kişinin ölümü, 230'dan fazla kişinin yaralanmasına yol açan patlamadan dolayı, Lübnan'da 29 yıldan beri askeri varlığını sürdüren Esed rejimi ve yerel müttefikleri suçlanmıştı.

Hariri'nin cenazesine milyonlarca Lübnanlı katılmış, cenaze kısa zamanda Suriye karşıtı gösterileri tetiklemişti.

Kaynak: AA