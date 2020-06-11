Lübnan'da Ermeni asıllı sunucunun Türkiye'ye hakaret etiği televizyon kanalı protesto edildi
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Lübnan'da Ermeni asıllı sunucunun Türkiye'ye hakaret etiği televizyon kanalı protesto edildi

Lübnan'da Ermeni asıllı sunucu Neshan Der Haroutian'ın Türkiye'ye hakaret ettiği programın yayınlandığı televizyon kanalı protesto edildi.

Lübnan'da Ermeni asıllı sunucunun Türkiye'ye hakaret etiği televizyon kanalı protesto edildi
11.06.2020 21:31 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:50

Lübnan'da Ermeni asıllı sunucu Neshan Der Haroutian'ın Türkiye'ye hakaret ettiği programın yayınlandığı televizyon kanalı protesto edildi.

New TV sunucusu Haroutian'ın dün akşam gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında Türkiye aleyhinde sarf ettiği hakaret içerikli ifadeler, Lübnan'da büyük bir kesimin tepkisine yol açtı.

Dün akşamdan beri sosyal medyadan gelen yoğun tepkilerin ardından bugün de New TV'nin başkent Beyrut'taki merkezi önünde ve ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde kalabalıklar tarafından gösteriler düzenlendi

Osmanlı Devleti, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek sloganları atan göstericiler, söz konusu sunucunun kardeş ülke Türkiye ve Müslümanların tarihi üzerinden Lübnan'ın ulusal birliğine yönelik fitne oluşturduğunu vurguladı.

Türkiye ve Lübnan bayraklarıyla televizyon kanalının önünde toplanan göstericiler, söz konusu skandal ifadelerden ötürü Türkiye'den özür dilemeleri talebinde bulundular.

Onlarca Lübnanlı genç daha sonra Türkiye'ye desteklerini şehirde motor ve araçlarla attıkları turlarla tamamladı.

- Lübnan halkı bu terbiyesizliğe gereken tepkiyi gösterdi

Bu arada Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, New TV önünde düzenlenen Türkiye'ye destek gösterisini sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

"Lübnan'da bir televizyon kanalında dün bir zavallı, Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili kabul edilemez ifadelerde bulunmaya kalkışmıştı. Bugün aynı televizyon kanalının önünde Lübnan halkı bu terbiyesizliğe gereken tepkiyi gösterdi."

Ermeni asıllı sunucu hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu

Lübnanlı avukat Muhammed Ziyad Caafil, söz konusu kışkırtıcı ifadeleri nedeniyle Der Haroutian hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

Caafil, "Der Haroutian, yerel bir televizyon kanalında sunduğu program sırasında kardeş Türkiye aleyhinde kullandığı hakaret içerikli sözlerle, Lübnan'ın ulusal birliğine karşı mezhepsel fitneyi körüklemiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Ermeni asıllı Der Haroutian, dün akşam canlı yayın sırasında konuk ettiği Arap Birliği Partisi lideri ve eski Çevre Bakanı Viam Vehhab ile Osmanlı Devleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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