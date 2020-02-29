Lübnan'da erken genel seçim talebiyle gösteri düzenlendi

29.02.2020 22:52 | Son Güncelleme: 29.02.2020 22:52

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki meclis binası önünde erken genel seçim çağrısıyla gösteri düzenlendi.

Beyrut'un farklı noktalarından gelerek meclis binası önünde toplanan göstericiler, Hassan Diyab hükümetinin "teknokrat görüntüsünde siyasilerden oluşan bir hükümet" olduğunu belirtti ve erken genel seçime gidilmesi çağrısında bulundu.

Çevrede önlem alan güvenlik güçleriyle göstericiler arasında da arbede yaşandı.

Lübnan'da 5 yılda bir yapılması gereken genel seçimler en son 2009'da yapılmış, 2014'te sağlanan ittifakla yeni cumhurbaşkanı seçildikten sonra genel seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak, meclis bu tarihten itibaren yaklaşık 2,5 yıl boyunca, cumhurbaşkanını seçememiş ve bunun üzerine meclis görev süresini 3 kez uzatmak zorunda kalmıştı. Lübnan'da daha önce olduğu gibi Meclis'in görev süresi uzatılmazsa genel seçimlerin Mayıs 2022'de yapılması bekleniyor.

Lübnan'da 21 Ocak'ta kurulan Hassan Diyab liderliğindeki yeni hükümet 11 Şubat'ta Meclis'ten güvenoyu almıştı.

Kaynak: AA