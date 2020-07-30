Lübnan'da emekli askerler, maaş ödemelerinin bayram sonrasına ertelenmesini protesto etti Lübnan'daki emekli askerler, Maliye Bakanlığının emekli maaşı ödemesini Kurban Bayramı sonrasına ertelemesini protesto etti.

Lübnan'daki emekli askerler, Maliye Bakanlığının emekli maaşı ödemesini Kurban Bayramı sonrasına ertelemesini protesto etti.

Başkent Beyrut'un merkezinde bir araya gelen onlarca asker emeklisi, maaş ödemelerinin bayram sonrasına ertelenmesine tepki gösterdi.

Lübnan'ın kuzeyinde yer alan Trablusşam'daki asker emeklileri de kentteki yerel yönetim binası önündeki yolu çift yönlü trafiğe kapatarak, elektrik kesintileri ve maaşlarının bayram sonrasına ertelenmesini protesto etti.

Göstericiler, Maliye Bakanı Gazi Vezni'ye maaşların bayram öncesi ödenmesi çağrısında bulundu.

Bekaa ve Kuzey illerinde de İç Güvenlik Kuvvetleri emeklileri, yaptıkları yazılı açıklamayla, maaşlarının ödenmesinin bayram sonrasına ertelenmesini kınadı.

Açıklamada, Başbakan Hassan Diyab ve Maliye Bakanı Vezni'ye sorunu hızlı bir şekilde çözmeleri çağrısında bulunularak, aksi takdirde olayların tırmandırılacağı kaydedildi.

Gösteriler üzerine "maaşlar yatırıldı" açıklaması geldi

Öte yandan, Lübnan Maliye Bakanlığı, eylemler üzerine yaptığı yazılı açıklamada, teknik arızanın giderildiğini ve emekli maaşlarının bankaya havale edildiğini belirtti.

Maliye Bakanlığı, Bakanlığa ait elektronik sistemin elektrik kesintileri nedeniyle durduğunu, bu nedenle ağustos ayı emekli maaşlarının transfer edilemediğini açıklamıştı.

Açıklamada, maaşların hazır olmasına rağmen ancak Kurban Bayramı tatilinden sonraki ilk iş gününde yatırılabileceği kaydedilmişti.

Kaynak: AA