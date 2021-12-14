Lübnan'da emekli asker, geçim sıkıntısı nedeniyle kendini ateşe verdi - Haberler
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Lübnan'da emekli asker, geçim sıkıntısı nedeniyle kendini ateşe verdi

Lübnan'da emekli asker, geçim sıkıntısı nedeniyle kendini ateşe verdi
AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel

Lübnan'nın Baalbek vilayetinde, emekli bir askerin, geçim sıkıntısı nedeniyle kendisini ateşe verdiği ve ağır yaralandığı belirtildi.

Lübnan'nın Baalbek vilayetinde, emekli bir askerin, geçim sıkıntısı nedeniyle kendisini ateşe verdiği ve ağır yaralandığı belirtildi.

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, ismi açıklanmayan bir vatandaş vilayete bağlı Bednayel köyü meydanında üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi.

Ağır yaralanan söz konusu kişi, sivil savunma ekiplerinin müdahalesi sonucu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yerel medyada çıkan haberler de ise kendini ateşe veren şahsın emekli bir asker olduğu ve geçim sıkıntısı yaşadığı aktarıldı.

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