Lübnan'da elektrik kesintileri ve akaryakıt krizi, su şebekelerini de etkiledi

Lübnan'da bir süredir devam eden akaryakıt krizinin sebep olduğu elektrik kesintilerinin, başkent Beyrut'un yanı sıra Cebeli Lübnan ve Kuzey Lübnan vilayetlerinde su kesintilerine yol açtığı bildirildi.

Lübnan'da bir süredir devam eden akaryakıt krizinin sebep olduğu elektrik kesintilerinin, başkent Beyrut'un yanı sıra Cebeli Lübnan ve Kuzey Lübnan vilayetlerinde su kesintilerine yol açtığı bildirildi.

Beyrut ve Cebeli Lübnan Su Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, hizmet verilen bölgelerdeki jeneratör ve pompaları çalıştırmak için bir haftadır mazot bulunamadığı belirtildi.

Başkent ve doğusundaki Cebeli Lübnan vilayetlerini kapsayan su şebekesinin kesintisiz hizmet vermesi için günlük olarak yakıt tanklarının doldurulması gerektiği kaydedilen açıklamada, halihazırda Eş-Şuf, Aley, Cubeyl, Keservan ve El-Metn bölgelerindeki abonelere hizmet verilemediği aktarıldı.

Açıklamada, akaryakıt sorununun en kısa sürede çözülmesi için birçok düzeyde girişimlerde bulunulduğuna vurgu yapıldı.

Öte yandan Kuzey Lübnan Su Kurumundan yapılan açıklamada da elektrik akımının yok denilecek kadar azaldığı ve kuruma ait jeneratörleri çalıştırmak için mazot bulunamadığı ifade edildi.

Bu durumun su şebekesini doğrudan etkilediği vurgulanan açıklamada, krizin aşılması için ülkedeki kamu ve özel sektör kurumlarına iş birliği çağrısı yapıldı.

Siyasi ve ekonomik krizlerle boğuşan Lübnan'da iki buçuk ay önce başlayan enerji sıkıntısı nedeniyle günlük 20 saati aşan elektrik kesintileri yaşanıyor.

Ülkedeki akaryakıt krizi

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur üzerinden hesaplanacağını ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Merkez Bankasının akaryakıta yönelik devlet desteğini kaldırma kararından sonra hükümet, 21 Ağustos'ta yoksul aileler için "yardım karnesi" sağlanıncaya kadar yakıttaki sübvansiyonu azaltarak sürdüreceğini duyurmuştu.

Başbakan Hassan Diyab, yaptığı açıklamada, Merkez Bankasının sübvansiyonu kaldırma kararından önce 3 bin 900 Lübnan lirası üzerinden satışa sunulan akaryakıtın 8 bin liradan vatandaşın hizmetine sunulacağını, 8 bin liranın üzerindeki farkın ise devlet tarafından üstlenileceğini kaydetmişti.

Lübnan Enerji Bakanlığına bağlı Petrol Genel Müdürlüğü, hükümetin kararından sonra akaryakıt fiyatlarına yüzde 66'dan fazla zam yapmıştı. Yeni fiyatlar üzerinden ithal edilen yakıt bugün itibarıyla piyasaya sürüldü ancak krizin sonucu olan istasyon önlerindeki uzun kuyruk manzaraları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi