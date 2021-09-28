Lübnan'da ele geçirilen 20 ton patlayıcı maddeyle ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi - Haberler
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Lübnan'da ele geçirilen 20 ton patlayıcı maddeyle ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi

AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel
Lübnan'da ele geçirilen 20 ton patlayıcı maddeyle ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi

Lübnan ordusu, 20 ton amonyum nitratın ele geçirilmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 9 kişiden 4'ünün adliyeye sevk edildiğini, 5'inin ise serbest bırakıldığını duyurdu.

ORDU (AA) - Lübnan ordusu, 20 ton amonyum nitratın ele geçirilmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 9 kişiden 4'ünün adliyeye sevk edildiğini, 5'inin ise serbest bırakıldığını duyurdu.

Ordu, Beka Vadisi'nde 18 Eylül'de bir kamyonda ele geçirilen 20 ton amonyum nitrat hakkında yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, patlayıcı maddeyle bağlantısı olduğu düşünülen toplamda 9 kişinin gözaltına alındığı, yapılan ilk soruşturma neticesinde bu kişilerden 5'inin serbest bırakıldığı kaydedildi.

Gözaltında tutulan 4 kişiden 2'sinin Suriye vatandaşı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Suriyeli şüphelilerin patlayıcı maddenin transferinden sorumlu oldukları aktarıldı.

Açıklamada, gözaltındaki kişilerin haklarında yasal işlemlerin başlatılması için adliyeye sevk edildikleri belirtildi.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, 18 Eylül'de, ülkenin doğusundaki Beka Vadisi bölgesinde bir kamyonda 20 ton amonyum nitrat ele geçirildiğini açıklamıştı.

AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Lübnan'da ele geçirilen 20 ton patlayıcı maddeyle ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi - Haberler
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