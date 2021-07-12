Lübnan'da ekonomik ve mali çöküşün hızlanması gıda güvenliğini de tehlikeye atıyor
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Lübnan'da ekonomik ve mali çöküşün hızlanması gıda güvenliğini de tehlikeye atıyor

Anadolu Ajansı / Wassim Samih Seifeddine - Haberler | Güncel

Lübnan'da yerel para biriminin dolar karşısında aşırı değer kaybetmesi ve bazı ülkelerin Lübnan'dan tarım ürünü ithalatını kısıtlamaları nedeniyle tarım sektörü ve gıda güvenliği büyük tehdit altında bulunuyor.

Lübnan'da yerel para biriminin dolar karşısında aşırı değer kaybetmesi ve bazı ülkelerin Lübnan'dan tarım ürünü ithalatını kısıtlamaları nedeniyle tarım sektörü ve gıda güvenliği büyük tehdit altında bulunuyor.

Lübnan Tarım Bakanı Abbas Murteza, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin bir gıda krizine sürüklendiği uyarısında bulundu.

Bakan Murteza, "Lübnan'daki ekonomik ve mali çöküşün hızlanması, ülkenin gıda güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu durum, tüm nüfusu vurabilecek bir açlık dalgasının habercisidir." dedi.

Murteza, ekonomik ve siyasi krizin çözümüne dair herhangi bir işaret olmaması karşısında korkunun her geçen gün arttığını belirtti.

Yerel para biriminin değer kaybının durdurulması gerektiğini söyleyen Murteza, aksi halde yüksek üretim maliyetinin insanları tarımdan uzaklaştırabileceğini dile getirdi.

Ayrıca, yerel para birimindeki değer kaybının Lübnan'da bulunmayan tarımsal ürünlerin ithalat sürecini zayıflattığını kaydeden Murteza, "Hükümet, ülkenin ciddi bir açlık krizine sürüklenmesini engellemek amacıyla paranın çöküşünü durdurmak için acil bir plan geliştirmeli." diye konuştu.

İhracat artışı

Bakan Murteza, "Ekonomik zorluklara rağmen, ekili alanların genişletilmesi ve ihracat hacminin artmasıyla tarım sektörü günümüzde büyümektedir. Bu büyüme, tarımsal ihracat değerinde artışa dönüştü ve 2019'da 625 milyon dolar olan ihracat miktarı 2020'de 720 milyon dolara ulaştı." dedi.

Doların Lübnan lirası karşısındaki yükselişinin, çiftçilerin ürünlerini iç piyasada satmaktansa döviz karşılığında yurt dışına ihraç etmeyi tercih etmelerine neden olduğuna dikkati çeken Murteza, tarım ürünü ihracatının Çin, Avrupa ve Arap ülkelerine kadar ulaştığını ancak Suudi Arabistan'ın Lübnan ürünlerine getirdiği yasak dolayısıyla ihracatın yüzde 25 oranında durduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programına göre, Lübnan, gıda ihtiyacının yüzde 85'ini ithal ediyor. Lübnanlıların yaklaşık yarısı bu durum nedeniyle gıda güvenliğinden endişe duyuyor.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede yaklaşık bir yıldır yeni hükümet kurulamadı.

Lübnan'da ekonomik ve mali çöküşün hızlanması gıda güvenliğini de tehlikeye atıyor
Lübnan'da ekonomik ve mali çöküşün hızlanması gıda güvenliğini de tehlikeye atıyor
Lübnan'da ekonomik ve mali çöküşün hızlanması gıda güvenliğini de tehlikeye atıyor
Lübnan'da ekonomik ve mali çöküşün hızlanması gıda güvenliğini de tehlikeye atıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Wassim Samih Seifeddine

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